В Новой Ляле гость убил хозяина табуреткой

В Новой Ляле во время драки погиб 42-летний безработный, ранее судимый мужчина. Его ударили табуреткой по голове.

Инцидент произошел еще в субботу вечером во время попойки. Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, двое мужчин и женщина выпивали, когда один из собутыльников вспомнил, что собака хозяев дома вела себя не слишком дружелюбно по отношению к гостю, кидалась на него и пыталась укусить.

Внезапно вспомнивший об этом обстоятельстве мужчина стал выражать претензии хозяевам дома, а потом пустил в ход табуретку. По крайней мере, такие объяснения дал оперативникам подозреваемый – 20-летний, тоже ранее судимый, местный житель, которого удалось задержать по горячим следам.

По данному факту Верхотурским следственным отдел СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжких телесных повреждений»). Подозреваемый заключен под стражу.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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