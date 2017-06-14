В Екатеринбурге мужчина заколол товарища на шашлыках

В Екатеринбурге посиделки в Дружининском парке Железнодорожного района закончились трагедией. Во время шашлыков в компании пьяных мужчин произошла ссора, в ходе которой один из них стал размахивать ножом.

«На это ранее судимый 44-летний мужчина ответил: «Раз достал нож – бей!» В ответ собутыльник нанес ему один удар в живот, – рассказали сегодня в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу. – Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где через некоторое время скончался. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан. Им оказался 58-летний мужчина, он признал вину. В настоящее время подозреваемый помещен под стражу, с ним работают следователи Следственного комитета».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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