Налоговая банкротит «Уралгидромаш» за долг в полмиллиарда

Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве АО «Уралгидромаш». Предприятие задолжало около 452 млн рублей.

Иск с требованием банкротства сысертского завода поступил в Арбитражный суд Свердловской области накануне, сумма требований – более 452 млн рублей. Заявление к производству еще не принято.

Сысертское предприятие ранее входило в скандально известную ГК «Энергомаш». «Акционерное Общество «Уралгидромаш» – достойный продолжатель традиций предприятия ОАО «Уралэлектротяжмаш – Уралгидромаш», появившегося на базе слияния ОАО «Уралэлектротяжмаш» и ОАО «Уралгидромаш», – указано на сайте компании. История этого слияния вылилась в уголовное дело для экс-главы ГК «Энергомаш» Александра Степанова, куда входит и сысертский завод.

Как ранее писал NDNews.ru, Степанов был осужден за преднамеренное банкротство ОАО «Уралэлектротяжмаш – Уралгидромаш». Он набрал в Сбербанке кредитов на 1,5 млрд рублей, а когда пришло время платить по счетам, создал два новых юрлица по адресам производственных площадок ОАО «Уралэлектротяжмаш-Уралгидромаш» – ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш» и ЗАО «Энергомаш (Сысерть) – Уралгидромаш». На них он перевел весь рабочий персонал и производственные активы первого завода. После чего Степанов обанкротил «Уралэлектротяжмаш – Уралгидромаш», «списав» долг и продолжил работать в вновь созданных предприятиях.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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