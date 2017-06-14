В Реже посреди дня грабители с топором взломали ювелирный магазин, украшения на 6 миллионов унесли через лес

В Реже двое грабителей в масках и с топором совершили дерзкое ограбление ювелирного магазина «Русское золото». Разбив стекло торговой точки, они со двора проникли в помещение и за 2 минуты вынесли украшений на 6 миллионов рублей. Преступники уходили через лес, где и бросили машину. Самих злоумышленников разыскивает полиция, возбуждено уголовное дело.

Как рассказали NDNews.ru жители Режа, ограбление произошло вчера днем в микрорайоне Стройгородок. Мужчины в масках ворвались в магазин «Русское золото» и, угрожая топором, вынесли все украшения и деньги. По словам очевидцев, скрыться преступники пытались на автомобиле ВАЗ. Возвращавшиеся вечером из садов горожане, видели этот автомобиль в лесном массиве. Рядом работали полицейские.

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области, преступление было совершено 13 июня в 14:56. Нападавших было двое, они были в маске.

«Преступление, которое произошло в Реже, можно отнести к разряду резонансных. В магазин ювелирных изделий «Русское золото» на улице Калинина ворвались двое неизвестных в масках. Но нападение отличалось от всех подобных грабежей, которые ранее совершались в Свердловской области. Преступники зашли «со спины» продавца: они разбили окно в помещении магазина со двора, – сообщил NDNews.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых. – В магазине в тот момент находился один продавец – женщина 1992 года рождения. Она успела сориентироваться – услышав звон разбившегося стекла, нажала тревожную кнопку, после чего выбежала и укрылась в соседнем магазине. Злоумышленникам для ограбления понадобилось не более 2 минут, после чего они скрылись, Очевидно, что грабители тщательно готовились к преступлению. Поскольку, пробудь они в магазине еще непродолжительное время, были бы задержаны оперативно прибывшим нарядом силовиков».

По данным полиции, преступники вынесли из «Русского золота» ювелирных изделий на сумму порядка 6 миллионов рублей, точный ущерб будет установлен в ходе ревизии. С драгоценностями злоумышленники быстро уехали на отечественном автомобиле с номерами московского региона. Машину сыщики уголовного розыска вскоре обнаружили брошенной в лесном массиве в районе улицы Строителей.

«На место ЧП выезжала усиленная следственно-оперативная группа территориального ОВД, ее возглавлял начальник райотдела Режа подполковник Алексей Корленин. Сыщикам угрозыска помогала служебно-разыскная собака по кличке Арнольд, обученная работе по следу. Для оказания практической помощи местным полицейским из Екатеринбурга выезжали спецы сыскного отдела из управления угрозыска ГУ МВД области. Оперуполномоченные изъяли орудие преступления – топор, – и ряд других вещдоков. По данному факту следственным подразделением органы полиции Режа возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 161 УК РФ «Грабеж в особо крупном размере», – сообщил Валерий Горелых.

Органы внутренних дел в настоящее время предпринимают комплекс мер, направленных на раскрытие дерзкого ограбления, установление личностей нападавших и привлечение их к уголовной ответственности. Не исключено, что в Свердловскую область могла заехать группа «гастролеров». Эта версия сейчас также отрабатывается.

«Отмечу, что рано или поздно такое или похожее преступление в этой торговой точке не могло не случиться. Так как владелец ювелирного магазина, судя по всему, поскупился выделить средства на современное видеонаблюдение, которого в «Русском золоте» не было. А именно на наличие камеры обращают внимание злоумышленники, выбирая потенциальное место ограбления», – добавил Горелых.

О ходе расследования в ГУ МВД РФ по Свердловской области обещали проинформировать дополнительно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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