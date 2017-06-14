Суды Свердловской области оборудуют системой аудио- и видеозаписи за 20 миллионов

Суды Свердловской области оборудуют системами видео- и аудиозаписи заседаний. На экран можно будет выводить несколько изображений с текстовыми комментариями. Закупка обойдется бюджету в 20 миллионов.

Документация электронного аукциона появилась сегодня на сайте госзакупок. За установку систем заплатит бюджет Свердловской области, максимальная стоимость – 19 млн 800 тысяч рублей. Оборудовать необходимо 44 помещения – это суды в Алапаевске, Асбесте, Реже, Ивделе, Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Качканаре, Полевском, Тавде, Талице и других городах региона. В комплекс записи входят микрофоны со стойками и усилителем-микшером, наушники для секретаря, три видеокамеры, видеопроцессор, блок питания, кабели и ножная педаль, с помощью которой будут управлять воспроизведением и записью.

Комплексы должны обеспечивать запись звука с четырех микрофонов и трех камер, поддерживать несколько алгоритмов кодирования и регистрировать время записи события, обязательна возможность создания текстовых записей к фрагментам аудио- и видеозаписи, ввода данных об участниках процесса. Записи будут храниться в формате, позволяющим давать различный доступ к протоколам в зависимости от уровня доступа пользователя. Для видео предусмотрено несколько режимов, в том числе с возможностью показывать на основном экране дополнительные изображения.

Заявки принимаются до 3 июля, аукцион пройдет 10 июля. Все работы должны быть выполнены до ноября этого года.

Добавим, закупка, по всей видимости, осуществляется в рамках программы «Развитие судебной системы России на 2013-2020 годы». Предполагается, что внедрение аудио- и видеозаписи повысит качество работы судов, как указано в федеральной целевой программе, к 2020 году системами видеопротоколирования хода судебных заседаний будет оснащено 1250 зданий федеральных судов общей юрисдикции, аудиопротоколирование появится в 10600 судах, 95 % судов будут оснащены комплектами видео-конференц-связи.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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