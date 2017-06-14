В Красноуральске крановщик получил срок за гибель рабочего

В Красноуральске вынесен приговор крановщику, по вине которого погиб человек. Он признан виновным по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Как передает корреспондент NDNews.ru, на скамье подсудимых оказался машинист крана из металлургического цеха ОАО «Святогор» Сергей Серов. По информации пресс-службы областной прокуратуры, трагедия произошла 28 июня 2016 года. В тот день у мостового электрического крана оборвался канат, крюковая подвеска упала на стропальщика металлургического цеха. От полученных травм он скончался. Следствие установило, что крановщик грубо нарушил правила техники безопасности и не проверил исправность механизмов крана. Красноуральский городской суд приговорил Сергея Серова к лишению свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 14.06.17

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