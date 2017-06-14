Финансовым уполномоченным кандидата Куйвашева стал депутат-меценат

Финансовым уполномоченным кандидата в губернаторы Евгения Куйвашева стал депутат заксо от «Единой России», президент Свердловского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития Александр Серебренников. Еще одним уполномоченным врио стал близкий к структурам Серебренникова Петр Батуев.

Напомним, в прошлом году Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития был одним из крупнейших спонсоров «Единой России» во время выборов в Госдуму – его инвестиции в кампанию исчислялись миллионами.

Кроме того, сообщили в избиркоме, финансовых уполномоченных себе выбрали кандидаты Дмитрий Ионин (Анна Карпикова), Игорь Торощин (Виктория Ожегова), Константин Киселев (Евгений Василюк), Дмитрий Сергин (Денис Симонов).

А вот кандидат от КПРФ Алексей Парфенов пока финансовым уполномоченным не обзавелся, и сделать это сможет не раньше следующего заседания избиркома, которое предварительно назначено на начало следующей недели. При этом вчера Парфенов заявил NDNews.ru, что сбор подписей муниципальных депутатов уже начат. Впрочем, как уточняют эксперты, принципиально важно то, что изготовление подписных листов должно быть оплачено из избирательного фонда кандидата, а сам срок оплаты может быть сдвинут.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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