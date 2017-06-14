Американские СМИ сообщили о нарушениях прав строителей «Екатеринбург Арены»

Организация Human Right Watch заявила о нарушениях прав человека на строительстве стадиона ЧМ-2018 в Екатеринбурге. По информации некоммерческой правозащитной структуры из США, на стройке зафиксированы случаи невыплаты зарплаты, факты работы в опасных условиях и жестокого отношения.

«Строители на стадионах чемпионата мира сталкиваются со случаями эксплуатации и унижения, а ФИФА не показала, что может эффективно контролировать, предотвращать и устранять эти проблемы, – заявила заместитель директора Human Right Watch Джейн Бьюкенен, которую цитирует Reuters. Как сообщает «Спорт-экспресс», в ФИФА согласились, что проблемы с несоответствием трудовым стандартам действительно существуют, и этого можно было ожидать, но общая оценка HRW указанных проблем «не соответствует оценке ФИФА». Также в федерации подчеркнули, что в конечном счете ответственность за защиту прав человека несут власти страны.

Напомним, Чемпионат мира по футболу пройдет в России в июне-июле 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. В Екатеринбурге состоятся 4 матча группового этапа мирового первенства. Первая игра пройдет 15 июня 2018 года, в этот день сыграют соперники сборной России по группе А. Вторая игра мундиаля состоится 21 июня, третья – 25 июня, а четвертая – 27 июня. Какие именно национальные сборные приедут в уральскую столицу, пока неизвестно – в настоящее время продолжается отборочный турнир ЧМ-2018.

Специально к мундиалю в уральской столице полностью снесли Центральный стадион, остались только исторические стены. В их пределах встроят новый комплекс на 35 тысяч мест. Фасад «Екатеринбург Арены» будет облицован металлическими панелями, над стадионом появится навес. После мундиаля вместимость стадиона должны уменьшить до 23 тысяч мест за счет сборно-разборных конструкций. По последним данным, реконструкция арены обойдется в 12,3-13,3 млрд рублей. Демонтаж временных сборно-разборных конструкций обойдется еще примерно в 1 млрд рублей. Из разобранных трибун екатеринбургской арены в городах Свердловской области планируют собрать несколько стадионов вместимостью 3-5 тысяч человек.

Реконструкция Центрального стадиона постоянно сопровождается скандалами. Так, свердловские власти в лице ГУП «Урал-2018», которое готовит инфраструктуру Екатеринбурга к ЧМ-2018, обязали доплатить генеральному подрядчику, работающему на строительстве арены, 45 млн рублей долга. Кроме того, силовики провели выемки документов в ГУПСО «Урал-2018» и ГУП «Распорядительная дирекция МУГИСО» в рамках дела о выкупе по завышенной стоимости зданий рядом с ЦС. Ростехнадзор признал процесс реконструкции Центрального стадиона аховым. Эксперты выявили вопиющие факты нарушений на стройплощадке и признали стадион уязвимым для террористических угроз во время мундиаля. До этого в принципе вышел скандальным выбор подрядчика для строительства объекта. Реконструкция Центрального стадиона (а фактически снос и строительство новой арены) должна завершиться в конце 2017 года. В марте – апреле 2018 года на арене должны пройти выставочные, пробные игры.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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