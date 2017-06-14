Мэрия Екатеринбурга организует еще почти 50 «выделенок» и поставит камеры фотофиксации нарушений

В мэрии Екатеринбурга пообещали выделить почти полсотни полос для движения общественного транспорта в дополнение к уже существующим. Всего шесть участков оборудуют камерами фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

О таких планах рассказал председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Игорь Федотов на заседании коллегии. За 2016 год общественный транспорт города перевез 336 млн пассажиров, но скорость транспорта остается низкой. И увеличивать ее собираются в ущерб автомобилистам – то есть обособляя трамвайные линии и выделяя специальные полосы для колесного транспорта. «Из 160 километров трамвайных путей почти половина размещены вне проезжей части или обособлены от нее бордюрным камнем (на проезжей части – дорожной разметкой). Полосы для троллейбусов и автобусов выделены пока на 8 участках: на улицах Белинского, Розы Люксембург, Чапаева, Вильгельма де Геннина, Щорса, Карла Либкнехта, Челюскинцев и Энгельса», – рассказали в пресс-службе мэрии. При этом почему-то в администрации города забыли упомянуть о спецполосах на Малышева – они появились несколько недель назад, казалось бы, в мэрии должны об этом знать.

В пресс-службе администрации города добавили, что «выделенки» организуют как в рамках подготовки города к ЧМ-2018, так и с учетом внедрения новой маршрутной сети. До конца этого года появится еще 16 «выделенок» (включая трамвайные), в 2018-м – 35 полос, правда, 13 из них будут действовать только во время проведения мундиаля. Но, судя по всему, отслеживать нарушения в постоянном режиме не получится – город установит только шесть систем фото- и видеофиксации нарушений.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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