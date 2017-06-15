Модный политический старт-ап с неприличным названием докатился до Екатеринбурга

Модный политический старт-ап – дискуссионный клуб WTF – добрался до Екатеринбурга. Теплая компания из политологов, журналистов, депутатов и кандидатов в губернаторы собралась в одном из городских баров, чтобы обсудить любимые интеллигенцией темы – кто здесь власть, и кто лучше – Путин или Навальный.

Автором идеи создания гастролирующего по России дискуссионного клуба является политолог Дмитрий Гусев. Название WTF в адаптированном варианте можно перевести с английского как «Что за ерунда?», таким образом, автор старт-апа заявляет, что в фокусе внимания клуба – наиболее острые и актуальные проблемы современной российской политики. Главной темой вчерашней встречи стали «антикоррупционные митинги» Навального и оценка революционного потенциала общества.

Как передает корреспондент NDNews.ru, большинство участников не выбивались из того амплуа, которое они уже создали в своих ранее опубликованных материалах и соцсетях. Хотя тем, кто не слишком пристально следит за политической богемой, что-то могло показаться неожиданным.

Так, телеведущий Евгений Енин, который с недавних пор курирует пропагандистскую работу в свердловском отделении ЕР, заявил, что «вокруг Путина – одна пустота», а «единственный реальный политик в стране – это Навальный». «Навальный – единственный, кто скажет, что такой-то – вор, ни одна другая партия этого не скажет», – заявил зампред исполкома «Единой России».

С ним активно не согласился депутат заксо Вячеслав Вегнер, которого представили как «последнего настоящего коммуниста». «Да против кого Навальный борется, Медведева? Да тьфу на этого Медведева, кто он вообще такой!» – сурово оценил премьера коммунист. Он также заявил, что свердловское отделение КПРФ поступило правильно, выдвинув в губернаторы банкира Алексея Парфенова: «У нас самый правильный кандидат, он деньги умеет зарабатывать! Что после революции коммунисты первым делом берут? Банки, почту, телеграф!» – заявил депутат, вызвав шквал аплодисментов. Также Вегнер заявил, что за Зюганова в качестве лидера КПРФ он не голосовал, так как его вообще не пригласили на последний съезд, а вообще-то на его месте он видит себя.

Политобозреватель Константин Джултаев оценил «казус Навального» с точки зрения журналиста со стажем. «Я никогда не выйду на митинг за Навального. Вот почему. Он делит все СМИ только на две части: которые пишут про него, и те, которые про него не пишут. И те, которые не пишут, у него все «кремлевские наймиты» и так далее. При этом если бы я написал что-то подобное тому, что излагает он, ко мне бы сразу же пришли из Следственного комитета со словами «дорогой товарищ, вот ваша уголовная статья». В то же время сам Навальный почему-то на свободе. По мнению журналиста, Навальный – не кто иной, как агент ФСБ. Похожую точку зрения высказал и директор Уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

Компанию серьезных мужчин разбавила бывшая «диссидентка» Евгения Чудновец, которая раскритиковала предмет обсуждения за то, что его сторонники слишком навязчиво «зомбируют» молодежь в соцсетях. «Они как «группы смерти», – сравнила она. Еще один присутствовавший на встрече идеолог ЕР, Андрей Мозолин, поблагодарил Чудновец за яркий образ: «Это классно, мы непременно этим воспользуемся», – пообещал он.

В целом же дискуссия мало чем отличалась от ежевечерних бесед тех же участников в «Фейсбуке» – разве что, как отмечали собравшиеся, приятной компанией и холодными напитками.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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