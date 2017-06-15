В Екатеринбурге начинаются съемки фильма в жанре постапокалипсис – наш ответ «Безумному Максу», «Сталкеру» и Fallout (ФОТО)

В Екатеринбурге начинаются съемки первого российского фильма в жанре фантастического мира постапокалипсиса – речь идет о картине, рассказывающей о группе выживших после ядерного катаклизма.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в качестве образца создатели фильма (проект готовится совместно со Свердловской киностудией) взяли канонические образцы жанра, такие как Fallout и S.T.A.L.K.E.R. Но в особенности на идеологию проекта повлияла реанимация франшизы «Безумного Макса» с Шарлиз Терон и Томом Харди. Русский постапокалипсис тоже будет напрямую связан с мотоциклами, которые в постъядерном будущем должны стать едва ли не основным средством передвижения для «выходца из Убежища» или рейдера – в зависимости от роли персонажа.

Те, кто остались после ядерной войны на планете, называют себя «выжившими». «Мы намеренно брали в качестве примера «Безумного Макса. Дорога Ярости». Дело в том, что в съемках байкерскому движению отводится большая роль, и параллели тут неизбежны. Но наши байкеры от рейдеров Джорджа Миллера будут отличаться еще и визуально. Мы нашли уместным добавить в постапокалиптику стилистику стимпанка со скандинавским уклоном. Что раньше в подобного рода фильмах не использовалось. На данный момент мы готовим актерскую труппу и реквизит для первых натурных съемок. Первые съемочные дни мы планируем начать в конце этой недели», – сообщили NDNews.ru идеологи проекта, члены творческой команды Videoproduction Oculus.

Екатеринбург, Максим Бородин

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