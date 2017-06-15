В Свердловской области исчезнет еще одна деревня (КАРТА)

Деревню Малая Менщикова в Байкаловском районе Свердловской области скоро присоединят к селу Краснополянскому.

Как передает корреспондент NDNews.ru, соответствующий законопроект внесен в областное заксобрание. В нем говорится, что после принятия закона деревня сольется с селом и исчезнет как самостоятельный населенный пункт.

Добавим, Малая Менщикова и село Краснополянское сейчас фактически разделены только протекающей между ними рекой Сараевкой. По данным на 2010 год, в деревне проживало 193 человека.

Байкаловский район, Служба информации РИА «Новый День»

Байкаловский район. Другие новости 15.06.17

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