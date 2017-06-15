У жителя Первоуральска случился эпилептический припадок прямо на улице

Чуть не закончился трагедией случай в Первоуральске: у 48-летнего мужчины начался эпилептический припадок прямо на улице.

Как рассказали NDNews.ru в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, жизнь человеку спас полицейский патруль. Двое патрульных, проходя возле дома № 50 на улице Трубников, увидели лежавшего на земле мужчину, у которого имелись явные признаки эпилептического припадка. Рядом стояли еще двое прохожих и пытались помочь больному. У пострадавшего начались судороги, посинело лицо, постепенно пропадало дыхание. Старший лейтенант Евгений Камзолов сразу вызвал скорую помощь, а его коллега младший лейтенант Александр Курт незамедлительно приступил к оказанию доврачебной помощи.

В результате действий полицейского человек вновь самостоятельно начал дышать. Вскоре подоспела бригада медиков, которая госпитализировала больного. Сейчас здоровью 48-летнего местного жителя ничто не угрожает.

Первоуральск, Служба информации РИА «Новый День»

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