Екатеринбуржцы жалуются на горы белого порошка, который сыплется с неба (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге жители микрорайона Керамика, названного так из-за соседства с заводом, который производит унитазы и плитку, жалуются на горы белой пыли. Источник вредных выбросов, по мнению горожан, – это предприятие. Как рассказала NDNews.ru жительница микрорайона Анна Медведева, пыльно на Керамике было всегда, но в последний год выбросы стали сильнее. «Последний год нас просто заваливает белым порошком! Зимой у меня ребенок из огорода приходил, он там гуляет, так вся одежда, высыхая, была белая, как в мелу. То ли на фильтрах экономят, то ли что», – сообщила собеседница агентства.

Женщина обращалась в общественную приемную в администрации города, однако заявление переслали в Чкаловский район, а оттуда в местное подразделение Роспотребнадзора. «Они провели документальную проверку, естественно, нарушений не нашли. А до того, что нас по уши заваливает, им дела нет. Пробы почвы, воздуха они не брали», – пожаловалась Анна.

Также она сообщила, что ее супруг после того, как семья получила ответ из надзорного ведомства, обращался в прокуратуру, но и там не помогли. «Мы уже хотели с соседями объединяться, но оказалось, что часть из них работает на керамическом заводе. И как-то у них руководство про это узнало, им пригрозили, что если будут писульки писать, их уволят», – пояснила жительница Екатеринбурга.

На самом заводе NDNews.ru предложили обратиться с информационным запросом в адрес главного инженера. Агентство опубликует ответ, если он будет дан. В свою очередь, в Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуре сегодня обещали начать повторную проверку по обращению жительницы Керамики.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Антон Отман

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