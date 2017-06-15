На улице Радищева в Екатеринбурге оставят реверсивное движение

Реверсивное движение по улице Радищева, которое было введено на время ремонта у Центрального стадиона, оставят насовсем. С 6 до 11 утра по Радищева можно будет проехать только от Гурзуфской в сторону Московской, а после будет открыта встречная полоса.

Напомним, реверсивное движение на улице Радищева вводили на время ремонта на улице Репина, поскольку автомобилисты ехали в объезд. Но после открытия участка у Центрального стадиона знаки с Радищева не убрали.

«Подрядчик планирует там ряд работ, поэтому пока реверсивное движение сохранится», – пояснили в мэрии города.

с 6 до 11 утра по Радищева можно будет проехать только в центр. После 11 часов будет открыто привычное движение в обе стороны.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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