Жительница Екатеринбурга родила дочку, застряв в пробке по пути в роддом

Инспекторы ГИБДД в Екатеринбурге помогли быстро добраться до больницы горожанке, у которой родился ребенок прямо в дороге. Женщина вместе с близкими ехала в роддом, но машина застряла в пробке.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе Госавтоинспекции региона, накануне к полицейским, дежурившим на перекрестке улиц Фурманова и Шаумяна, обратился взволнованный водитель. Мужчина сообщил, что в его автомобиле находится пассажирка, у которой только что родился ребенок. Роженицу и ее подругу он вез в больницу, но в пути у будущей мамы неожиданно начались схватки. Дозвониться до скорой помощи водитель не смог, а быстро доехать до роддома не позволяли дорожные заторы. Тогда он позвонил в дежурную часть городского отдела ГИБДД. Пока мужчина пытался решить проблему, ребенок родился. Появиться малышке на свет помогла подруга роженицы.

Инспекторы помогли водителю и сопроводили машину до больницы, включив спецсигналы. Спустя пять минут женщина и младенец были переданы врачам. Как уточнили в ведомстве, с девочкой все в порядке, она родилась здоровой и крепкой. Как стало известно полицейским, ее назвали Василисой.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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