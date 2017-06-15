В Екатеринбурге ожидают неделю дождей

Как сообщили в Росгидрометцентре, ближайшие семь дней в Свердловской области будут идти небольшие дожди. По данным синоптиков, осадки при этом не спровоцируют существенного похолодания. В пятницу днем ожидается до +27 градусов, в субботу – до +26, а в воскресенье – до +23 градусов.

Самым холодным из ближайших дней станет понедельник. По прогнозу синоптиков, температура воздуха прогреется только до +19 градусов. Затем вновь начнется потепление. К среде обещают ясную и сухую погоду.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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