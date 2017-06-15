Свердловские полицейские сняли тонировку с 4,5 тысяч машин

С начала лета сотрудники ДПС выявили 4,5 тысячи тонированных не по ГОСТу автомобилей в Свердловской области. Об этом сообщает пресс-группа областного управления ГИБДД.

Как передает корреспондент NDNews.ru, по информации Госавтоинспекции, непосредственно на месте 1602 водителя самостоятельно сняли тонировочную пленку и продолжили движение. Еще почти трем тысячам автомобилистов предъявили требование сделать это в течение 10 дней. «При этом сотрудниками ГИБДД было возбуждено 73 дела об административном правонарушении за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, которое подпадает под действие ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Теперь этих водителей ждет уже административная ответственность в виде штрафа», – отмечают в ведомстве.

В ГИБДД напоминают, что светопропускная способность лобового стекла и передних боковых окон должна составлять минимум 70%. Зеркальная тонировка запрещена полностью. За игнорирование этих правил предусмотрен штраф в размере 500 рублей. «Автомобилист должен устранить предмет нарушения – снять тонировочную плёнку. Если он этого не делает, автоинспекторы составляют требование об устранении выявленных недостатков, при этом устанавливаются сроки устранения тонировки», – добавляют в ГИБДД.

Если автомобилист во время предписания снова попадается с тонировкой, то ему выписывают штраф в размере 1 тысячи рублей либо арестовывают на срок до 15 суток. «Столь пристальное внимание к данному правонарушению связано с тем, что тонировка с места водителя ограничивает обзор и может стать фактором, сопутствующим ДТП», – поясняют в Госавтоинспекции.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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