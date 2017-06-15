В Кольцово самолет при посадке выехал за ВПП, аэропорт закрыт

В Екатеринбурге временно приостановлена работа аэропорта Кольцово, примерно на час задерживаются все рейсы. Один из самолетов при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Никто из пассажиров не пострадал, сам самолет тоже без повреждений.

Около часа назад в аэропорту Кольцово при посадке самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

«При выполнении рейса U6-261 Москва – Екатеринбург при посадке на мокрую ВПП произошел эффект гидроглиссирования и воздушное судно выкатилось за пределы ВПП. В результате происшествия никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал, самолет не поврежден», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В пресс-службе Кольцово NDNews.ru пояснили, что аэропорт временно не принимает и не отправляет самолеты из-за ЧП. Рейсы, которые должны были прибыть в Екатеринбург в ближайший час, пока отправляют на запасные аэродромы в Челябинск, Пермь и Тюмень. На вылет тоже задержаны десятки рейсов, в том числе международных.

«В скором времени самолет будет отбуксирован, после чего аэропорт возобновит работу в штатном режиме», – рассказали в пресс-службе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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