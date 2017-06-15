Дорожные строители закроют улицу Мусоргского и Пестеревский переулок

Строители анонсировали закрытие для движения автотранспорта переулка Пестеревского в центре города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, работы на улично-дорожной сети вблизи Центрального стадиона пройдут с 5 по 12 июля. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, специалисты организуют объезд закрытого участка по проспекту Ленина.

Также ООО «Производственно-коммерческая фирма «Микрон» закроет движение автотранспорта по улице Мусоргского в пять этапов:

– первый – от переулка Дизельного до переулка Балакирева с 26 июня по 20 июля;

– второй – от переулка Балакирева до улицы Ляпустина с 21 июля по 14 августа;

– третий – от улицы Ляпустина до переулка Кашинского с 14 августа по 5 сентября;

– четвертый – от переулка Кашинского до улицы Полдневой с 6 сентября по 1 октября;

– пятый – от улицы Полдневой до переулка Северского с 1 октября по 30 октября.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый день»

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