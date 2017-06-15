«Мы потеряли 200 миллионов». Ревдинцы требуют от Куйвашева ответа за беспредел в ЖКХ

Жители Ревды обратились к врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву. Они обратили его внимание на то, что инвестпрограмма местного Водоканала не выполняется, а также на то, что счетная палата нашла нарушения в расходовании средств, поступивших на инвестсчета МУПа. При этом ревдинцы заметили, что никто не принял мер – ни депутаты, ни чиновники, включая самого Куйвашева, к которому уже обращались возмущенные представители общественности. «Общественный совет по контролю в сфере ЖКХ при думе Ревды начиная с 2015 года неоднократно обращался к вам, в министерство энергетики и ЖКХ, в РЭК по вопросу, сложившейся вокруг принятых инвестиционных программ по развитию водоснабжения и водоотведения в Ревде», – приводит текст письма портал «Ревда-инфо».

Авторы письма напоминают, что инвестпрограмма была рассчитана на 2010-2020 годы, но выполнена не была, ее упразднили. При этом инвестнадбавку из тарифа никто не исключил, несмотря на протесты прокуратуры, – потребители холодной и горячей воды продолжают платить по повышенным ставкам. «По просьбе депутатов думы вы увеличили для Ревды предельные индексы на рост коммунальных услуг на 2015 год – до 20%, на 2016 год – до 15%, отчего граждане потеряли свыше 200 млн рублей, – говорится в письме. – При этом проверка финансово-хозяйственной деятельности Водоканала Ревды за 2014-2015 годы показала, что деньги с инвестсчетов предприятие расходовало на цели, не предусмотренные в инвестиционных программах».

По словам представителей общественного совета по контролю в сфере ЖКХ при ревдинской думе, они пытались жаловаться депутатам, включая парламентариев заксо и Госдумы, но ответа не получили. «Третий год пошел, как мы находимся в поисках справедливости: справедливого депутата, чиновника, но все – как в суде: тома отписок, но нет справедливости. Вы, уважаемый врио губернатора, желаете именно такой схемы взаимоотношений с гражданами, которые нужны только от выборов до выборов? Никто нас слушать не пожелал, на власть не подействовали даже 5500 подписей горожан под обращением к президенту Владимиру Путину. Сегодня, в преддверии выборов губернатора области, президента РФ, не нужно забывать, что граждане городов, таких, как наша Ревда, живут не только вашими достижениями в экономике, внешней политике, но и своими проблемами», – говорится в документе.

Также авторы письма припомнили врио губернатора и его отчет перед заксо. «Вы заявили, что «в жилищно-коммунальном хозяйстве все хорошо, все службы работают исправно, надежно, качественно». Напоминаем вам, что с 2000 года стоимость услуг ЖКХ увеличилась почти в 38 раз. При этом задолженность в сфере ЖКХ – свыше 937 млрд рублей. А вы, уважаемый Евгений Владимирович, говорите, что у нас в ЖКХ все исправно, качественно и надежно. Кому верить? Ждем любого ответа», – подытожили представители общественного совета.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 15.06.17

Новым главой Сухого Лога стал Роман Валов. / Кольцово возобновил работу после ЧП с самолетом. / Евгений Куйвашев получил втык от прокурора области из-за ухудшения ситуации с дольщиками. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»