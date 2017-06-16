На Радищева наконец-то начали ремонт (ФОТО)

На улице Радищева от Московской до 8 Марта начался ремонт. Как передает корреспондент NDNews.ru, автомобилисты давно жаловались на этот участок дороги, который был довольно сильно разбит. Движение по нему затрудняли ямы, выбоины, колеи.

Сегодня ночью на отрезке от Московской до Хохрякова было срезано старое асфальтовое покрытие. Работы продолжатся следующей ночью. Днем проезд по улице открыт.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.06.17

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