Пятница, 16 июня 2017, 08:43 мск

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На Радищева наконец-то начали ремонт (ФОТО)

На Радищева наконец-то начали ремонт (ФОТО)

На улице Радищева от Московской до 8 Марта начался ремонт. Как передает корреспондент NDNews.ru, автомобилисты давно жаловались на этот участок дороги, который был довольно сильно разбит. Движение по нему затрудняли ямы, выбоины, колеи.

Новый День: На Радищева наконец-то начали ремонт (ФОТО)

Сегодня ночью на отрезке от Московской до Хохрякова было срезано старое асфальтовое покрытие. Работы продолжатся следующей ночью. Днем проезд по улице открыт.

Новый День: На Радищева наконец-то начали ремонт (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.06.17

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