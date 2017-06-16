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В Екатеринбурге в страшном ДТП один человек погиб, еще двое попали в больницу (ФОТО)

В Екатеринбурге в страшном ДТП один человек погиб, еще двое попали в больницу (ФОТО)
Фото пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области

Один человек погиб и еще двое получили травмы в результате ДТП, которое случилось сегодня ночью в Екатеринбурге на Амундсена – Объездной.

Новый День: В Екатеринбурге в страшном ДТП один человек погиб, еще двое попали в больницу (ФОТО)

Как передает корреспондент NDNews.ru, 29-летний водитель ВАЗ-2114 двигался со стороны улицы Московской и намеревался совершить левый поворот, однако не пропустил ВАЗ-2107, который ехал по Объездной. «Семёрку» от удара отбросило на бордюр, у нее вырвано заднее колесо.

Новый День: В Екатеринбурге в страшном ДТП один человек погиб, еще двое попали в больницу (ФОТО)

В результате ДТП пострадали и доставлены в ГКБ № 24 оба водителя: управлявший ВАЗ-2107 25-летний молодой человек получил открытый перелом правой ноги, мужчина, находившийся за рулем «четырнадцатой» – ушиб ребер. Пассажир ВАЗ-2114 от полученных травм скончался на месте. «Со слов водителя, в момент аварии мужчина был пристегнут ремнем безопасности. При этом очевидцы сообщают, что ВАЗ-2107 двигался на запрещающий сигнал светофора. По факту ДТП со смертельным исходом будет проведено расследование», – сообщают сегодня в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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