Участников конкурсов на пост мэра обязали рассказывать о своих доходах Куйвашеву

В Свердловской области официально опубликован региональный закон, который обязывает участников конкурсных процедур по избранию глав муниципалитетов отчитываться о своих доходах, расходах и имуществе, а также о доходах и имуществе ближайших родственников, непосредственно перед губернатором.

Как передает корреспондент NDNews.ru, закон уже подписан врио губернатора Евгением Куйвашевым, опубликован в «Областной газете» и вступает в силу через десять дней.

В законе говорится, что гражданин, претендующий на замещение должности главы местной администрации по контракту, представляет губернатору Свердловской области еще до назначения на должность главы МО сведения о своих доходах, о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий году подачи документов на конкурс, а также сведения об имуществе, имущественных обязательствах и расходах, если они превышают суммарный доход семьи за три года.

Ранее участники конкурса представляли указанные сведения только в конкурсную комиссию, в каждой из которой и так есть представители администрации губернатора.

После назначения на должность «конкурсный» глава также теперь обязан ежегодно отчитываться о доходах лично перед губернатором.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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