Синоптики пообещали Екатеринбургу на выходные грозы

Приближающиеся выходные на Среднем Урале будут теплыми, однако не исключены грозы.

По данным ФГБУ «Уральское УГМС», сегодня днем в Свердловской области местами наступит 30-градусная жара, на севере региона будет около 20 градусов, днем в большинстве районов ожидается кратковременный дождь, местами сильный; в отдельных районах гроза, град. В субботу тоже будет довольно тепло – 21-26 градусов, на градус ниже обещают в воскресенье.

В Екатеринбурге сегодня ожидается максимум до 27 градусов, и днем, и ночью возможны небольшие дожди и гроза. В субботу будет облачно, до 24-26 градусов, синоптики ждут грозу. В вокресенье тоже вероятна гроза, похолодает до 21-23 градусов, при грозе порывы ветра – до 15 м/с.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.06.17

Участников конкурсов на пост мэра обязали рассказывать о своих доходах Куйвашеву. / В соцсетях активизировались «самаритяне», собирающие деньги якобы на помощь Диме Пескову (СКРИНЫ). / В Екатеринбурге в страшном ДТП один человек погиб, еще двое попали в больницу (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»