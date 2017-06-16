Эксперты рассказали, как детям не нарваться на мошенников в интернете

Летом дети проводят еще больше времени в интернете – днем со смартфонов, вечерами – с домашних компьютеров. Телеком-эксперты подготовили рекомендации для родителей, чтобы оградить ребенка от опасностей мира мобильной связи.

«Заблокируйте доступ к вредоносному контенту. Оградить ребенка от подозрительных сайтов – верный способ защитить его. Для этого разработана услуга «Детский интернет»: она основана на постоянно обновляемой базе порталов и содержит более 500 миллионов проверенных ресурсов», – посоветовали эксперты компании «МегаФон».

Рассказывайте ребенку о возможных опасностях. Каждый пользователь мобильного интернета должен знать о наиболее распространенных способах мошенничества, таких как: просьбы сообщить пароль, «липовые» акции, обновление антивируса. Нельзя отвечать на звонки и SMS с незнакомых номеров. Мошенники ежедневно изобретают новые способы обмана, которому подвержены, в первую очередь, дети.

Регулярно контролируйте расходы. Раз в неделю проверяйте баланс SIM-карты *100# или подключенные платные услуги *583#. Эти команды помогут выявить случайно совершенные ребенком покупки в Сети.

Выбирайте экономичную модель устройства для выхода в интернет. Сегодня на рынке представлено множество недорогих девайсов, которые удовлетворяют запросам юного пользователя – поддерживают сеть четвертого поколения, имеют две камеры, хорошо держат батарею. Подобрать подходящий вариант можно на сайте.

Определяйте местоположение. Если дети часто гуляют одни или уезжают в загородные лагеря, необходимо подключить возможность оперативно отслеживать их местоположение. Услуга «Радар» позволяет в несколько кликов получить эту информацию.

«Подрастающее поколение интересуется гаджетами в два раза чаще взрослых: и это уже не будущее, а реальность. Оградить ребенка от всемирной паутины полностью – значит лишить возможности развиваться наравне со сверстниками. Наша задача – сделать пребывание в сети максимально безопасным для юных пользователей», – говорит директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергей Алферов.

Также эксперты советуют заучить с детьми и номер вызова экстренных служб – «112» с любого мобильного телефона. И настроить юным владельцам смартфонов «быстрый набор». Или добавить номера близких людей в «Избранное»: в этом случае ребенок сможет оперативно позвонить вам в непредвиденной ситуации.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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