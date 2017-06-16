Пятница, 16 июня 2017, 08:43 мск

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УФАС вынесло штраф «Билайну» за рассылку спама

УФАС вынесло штраф «Билайну» за рассылку спама

Свердловское антимонопольное управление вынесло штраф ПАО «Вымпелком» (владеет брендом «Билайн») за рекламную рассылку.

Как следует из соответствующего постановления, на номер одного из абонентов поступило рекламное СМС-сообщение: «Вы хотите получить 3 МЛН рублей? Тогда пополняйте счет своего мобильного телефона, получайте баллы и выигрывайте! За пополнение от 200 до 299 рублей – 200 баллов, от 300 рублей – 300 баллов! Баллы начисляются автоматически. Подробнее: win.beeline.ru и по телефону 0555 (беспл)» от адресата Beeline без согласия абонента на получение рекламы.

Согласно законодательству, рекламная рассылка без согласия абонента считается ненадлежащей рекламой. В результате комиссия УФАС постановила признать ПАО «Вымпел-Коммуникации» виновным в совершении административного правонарушения, административная ответственность за которое установлена ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 101 тысяча рублей.

Екатеринбург, Максим Бородин

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