Суд арестовал байкера, который спровоцировал погоню в центре Екатеринбурга

Байкера, который спровоцировал погоню в центре Екатеринбурга, отправили под стражу. Такое решение вынес суд на основании представленных полицейскими протоколов.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, инспекторы ДПС составили на мотоциклиста административные материалы не только за нарушение ПДД, но и за игнорирование требований силовиков об остановке. «Вчера вечером состоялось заседание суда, где был рассмотрен материал по статье 19.3 КоАП РФ. Судьей было вынесено решение об административном аресте 42-летнего байкера на 10 суток», – уточняют в ведомстве.

Инцидент произошел поздним вечером 14 июня. Сотрудники ДПС начали преследовать байкера на Suzuki после того, как он проигнорировал требование дорожной полиции остановиться на перекрестке улиц Ленина и Московской для проверки документов. Погоня продолжалась не менее пяти минут. Мотоциклиста удалось остановить на перекрестке Технической и Надеждинской. Мужчина бросил байк и убежал во двор, где его помогли поймать местные жители. Нарушитель был пьян, у него не было водительского удостоверения, полиса ОСАГО, а само транспортное средство не зарегистрировано должным образом.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.06.17

УФАС вынесло штраф «Билайну» за рассылку спама. / Эксперты рассказали, как детям не нарваться на мошенников в интернете. / Синоптики пообещали Екатеринбургу на выходные грозы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»