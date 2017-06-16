На перекрестке Малышева – Гагарина замечен престарелый нудист (ФОТО)

Очевидцы заметили в центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц Малышева и Гагарина, совершенно голого мужчину.

Как сообщает Инцидент Екатеринбург мужчина пенсионного возраста в обнаженном виде появился на улице накануне около девяти часов вечера, после чего погрузил свое тело в автомобиль марки «Нива» и отбыл в неизвестном направлении. О причинах уральского стриптиза не сообщается.

Фото Дмитрия Иванова

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

Екатеринбург. Другие новости 16.06.17

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