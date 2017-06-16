Пятница, 16 июня 2017, 09:24 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

, , , , , , , ,

На перекрестке Малышева – Гагарина замечен престарелый нудист (ФОТО)

На перекрестке Малышева – Гагарина замечен престарелый нудист (ФОТО)
Фото Дмитрия Иванова

Очевидцы заметили в центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц Малышева и Гагарина, совершенно голого мужчину.

Как сообщает мужчина пенсионного возраста в обнаженном виде появился на улице накануне около девяти часов вечера, после чего погрузил свое тело в автомобиль марки «Нива» и отбыл в неизвестном направлении. О причинах уральского стриптиза не сообщается.

Новый День: На перекрестке Малышева – Гагарина замечен престарелый нудист (ФОТО)
Фото Дмитрия Иванова
Новый День: На перекрестке Малышева – Гагарина замечен престарелый нудист (ФОТО)

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый день»

Екатеринбург. Другие новости 16.06.17

Суд арестовал байкера, который спровоцировал погоню в центре Екатеринбурга. / УФАС вынесло штраф «Билайну» за рассылку спама. / Эксперты рассказали, как детям не нарваться на мошенников в интернете.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

, , , , , ,

Екатеринбург, все новости

В Екатеринбурге налетчики с пистолетами попытались ограбить отделение Сбербанка

В Первоуральске осудили главу ОПГ, набравшую кредитов на 26 миллионов

Голосование на сайте

Надо ли законодательно запретить несовершеннолетним участвовать в митингах?

«Это не Венский бал, не надо шлейфов», – дизайнеры рассказали, что надеть на выпускной-2017 (ФОТО)

Суд арестовал байкера, который спровоцировал погоню в центре Екатеринбурга

УФАС вынесло штраф «Билайну» за рассылку спама
Все новости

Новости партнеров