«Это не Венский бал, не надо шлейфов», – дизайнеры рассказали, что надеть на выпускной-2017 (ФОТО)

До выпускных в Екатеринбурге остались считанные дни, и те, кто не озаботился заранее нарядом, сейчас растерянно носятся по магазинам, пытаясь понять – что же будет уместным и как выглядеть модным? Известные дизайнеры дали главные советы выпускницам и их родителям: забыть про бальные платья и шпильки, вспомнить про индивидуальность и стиль, не старить себя макияжем и прической. Что еще говорят специалисты мира моды – в материале NDNews.ru.

Не покупайте в масс-маркете, а если покупаете – переделайте

На форумах и в соцсетях последний месяц периодически появляются нервные сообщения от тех родителей, которые заранее не озаботились нарядами для своих дочерей-выпускниц, а сейчас судорожно пытаются понять – где и что купить? Многие мамы считают, что масс-маркета достаточно: «Я своей в Incity в дисконте купила очень славное», «я своей купила в НМ чудеснейшее девочковое платье из белого кружева на тонких лямках, цена 250р» – пестрят сообщения. Но профессиональные дизайнеры не советуют следовать таким примерам.

«Я бы не советовала идти в очень раскрученные магазины как НМ, Zara и подобные. Есть вероятность, что вы не одни не купили наряд и пойдете на поиски в масс-маркет магазины. И тогда может получиться, что ваша дочь придет на выпускной, где будет еще 10 девочек в таких же нарядах, – советует дизайнер Нелли Гращенкова. – Надо попробовать соблюсти индивидуальность. Поищите noname вещи, скомбинируйте что-то необычно. Если бюджет небольшой, лучше даже на рынке что-то найти и доделать, чем купить одинаковое в магазине. А если купили что-то в магазине, попробуйте изменить вещь: например, у длинного платья в пол можно обрезать подол и сделать его ассиметричным. И обыгрывайте аксессуарами. Просто надеть платье и пойти – это скучно».

Не надевайте бальных и свадебных платьев – это не Венский бал

«Собираясь на выпускной, помните, что у вас не Венский бал и от вас не требуют платьев со шлейфами, страз и всего такого, – напоминает дизайнер Никита Баранов. – Во-первых, старшеклассницы еще не умеют такое носить. Во-вторых, выпускной – мероприятие на весь день и ходить, а тем более танцевать, в платье со шлейфом или, не дай бог, с корсетом – неудобно. Я бы отдал предпочтение удобным вещам: коктейльное платье, комбинезон, комплект из широких брюк и блузы, что-то такое. Здесь отлично можно сыграть с обувью. Днем выйти на официальную часть в красивых лодочках на каблуках, а вечером переобуться в кроссовки – это и удобно, и стильно, и от танцев ноги не заболят».

Императорский бал в честь дня рождения Николая II для выпускников-медалистов в Екатеринбурге (2016г..)

Тенденций нет, есть – индивидуальность

Дизайнеры отмечают, что в последние годы в моде нет ярко выраженных тенденций. Модно все, что хорошо на вас смотрится и подходит вам под цвет волос, лица.

«Уже нет такой темы – что носить, а что не надо. Носить можно все – главное, чтобы это украшало тебя лично. Важно фильтровать, и не только на выпускной, – эта вещь тебя красит? Подходит по фигуре? По цвету? Мода предлагает огромное разнообразие тенденций», – говорит Никита Баранов.

«В этом плане современным выпускникам повезло. Сегодня куда проще выделяться, покупая даже недорогие вещи, но которые будут стильными и будут вам идти. Может, это будут не самые качественные вещи, но в образе они будут смотреться хорошо, если уметь подбирать то, что тебе идет, подчеркивает красоту», – считает Нелли Гращенкова.

Что касается модных цветов, то выделить их сегодня тоже сложно: кому-то идет бирюзовый, кому-то графика. На выпускной советуют одеваться либо ярко, либо в пастельных тонах. Но если хочется в черный – почему бы нет?

Фото – с защиты дипломов в УрГАХУ

Не следуйте слепо за кумирами

Современные подростки половину жизни проводят в соцсетях, где следят за поп-звездами, фэшн-блогерами и так далее. И, как говорят дизайнеры, действительно часто приходится слышать – «А сделайте мне как у…». Но здесь надо думать головой.

«Молодые девочки подвержены влиянию кумиров. Они говорят «Хочу как у Виктории Бони», «Хочу как у Рианны» – примеряя подобный образ, они будто примеряют успех этого человека. Но я не советую никому делать точные копии каких-то образов. Их можно взять за пример, основу, но доработать, исходя из своих данных и желаний. То, что хорошо сидит на Дженифер Лопез, не будет хорошо сидеть на всех», – советует Нелли Гращенкова.

А Никита Баранов добавляет, что иногда кумиры интернета бывают «антикумирами» в моде.

«Да, молодежь – тот сегмент, которому надо, как у подруги, как у всех. У них еще нет своей точки зрения. Но не стоит следовать всему, что делают кумиры. У той же Ольги Бузовой сотни тысяч лайков под фотографиями, но это явный пример – как не надо одеваться и что не надо делать», – говорит дизайнер.

Не переборщите с аксессуарами и макияжем

Конечно, каждый дизайнер и стилист вам скажет – аксессуары только подчеркнут ваш образ, придадут ему оригинальность. Но нацеплять на себя все и сразу ни в коем случае нельзя.

«Не надо надевать гарнитур целиком – и серьги, и ожерелье, и кольцо. Лучше выбрать что-то одно. Или не брать вообще ничего. Лучше не досказать, чем переборщить. А многие грешны как раз избыточностью», – говорит Никита Баранов.

Также стилисты советуют избегать на выпускной вечернего макияжа.

«Не забывайте, что вы еще юны и свежи и надо всячески это подчеркивать, а не наносить тонну макияжа и не строить дом на голове», – резюмируют эксперты.

Фото – с Ural beauty fest – 2017

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 16.06.17

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