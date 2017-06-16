В Первоуральске осудили главу ОПГ, набравшую кредитов на 26 миллионов

В Первоуральске осудили мошенницу, которая набирала кредиты через подставных лиц. Предприимчивая женщина в компании подельников получила 26 миллионов рублей.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, осуждена жительница Первоуральска Наталья Терещенко. Ее признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере»), ч. 1 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

ОПГ действовала в 2009-2014 годах. Терещенко находила людей с тяжелым материальным положением и уговаривала их оформить кредиты в банках. Деньги получала Терещенко, а нуждающимся оставалось вознаграждение и подпорченная кредитная история. Мошенница обещала рассчитываться по кредитам, но этого не делала. Таким образом пострадали 10 банков, в которых она набрала 26 млн рублей. В феврале этого года сроки получили подельники женщины: Эдуарду Рутковскому суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Александру Лутфуллину – в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 6 месяцев, Наталье Сусловой – в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В связи с заключением досудебного соглашения уголовное дело в отношении Терещенко выделено в отдельное производство. Накануне Первоуральский городской суд назначил ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

Первоуральск, служба информации РИА «Новый День»

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