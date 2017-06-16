Прокуратура проверит законность закрытия пешеходного перехода возле ТРЦ «Гринвич»

Екатеринбургский урбанист Владимир Злоказов обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность закрытия наземного пешеходного перехода на перекрестке улиц 8 Марта – Куйбышева. По его мнению, ликвидация «зебры» и светофоров ущемляет права инвалидов.

Как передает корреспондент NDNews.ru, наземный пешеходный переход на перекрестке 8 Марта – Куйбышева убрали после реконструкции станции метро «Геологическая» в рамках возведения новой очереди «Гринвича». После окончания ремонта там появился подземный переход со стороны дендропарка к ТРЦ, и многие задумались о целесообразности наземного перехода. Недавно горожане заметили, что на перекрестке демонтировали пешеходные светофоры и знаки «Пешеходный переход». Вместе с тем, инвалиды однозначно заявили, что им будет неудобно спускаться под землю, чтобы перейти дорогу. Подземный переход, по которому должны передвигаться пешеходы, не оборудован лифтами для маломобильных граждан. В связи с этим Злоказов отправил письма в различные инстанции.

«Я написал запросы в разные места: мэрию, ГИБДД, прокуратуру. Сейчас надо подождать ответов, чтобы понять, что произошло и как действовать дальше», – написал урбанист на своей страничке в Facebook.

В администрации города ранее уточняли, что пешеходный переход на перекрестке улиц 8 Марта – Куйбышева убрали по предписанию ГИБДД. В Госавтоинспекции, в свою очередь, ответили, что предписание носило рекомендательный характер.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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