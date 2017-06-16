Топовые свердловские блогеры едут в Госдуму, но не знают, зачем (ДОКУМЕНТ)

Уже в ближайший понедельник, 19 июня, в Москве пройдет встреча популярных региональных блогеров с депутатами Государственной думы.

От Свердловской области на нее приглашены Илья Будкевич (voxpop-66) и Сергей Колясников (zergulio). Оба блогера подтвердили, что собираются на встречу, но пока не знают ни формата мероприятия, ни точного состава участников. Приглашения они получили от депутата Василия Власова, который и является организатором мероприятия. На заседании думы 14 июня он призвал коллег присоединиться к нему, настаивая на большом потенциале соцсетей, однако спикер Вячеслав Володин отнесся к этому скептически. Он заявил, что «идея создания совета блогеров в Госдуме требует доработки» и призвал общаться «не с социальными сетями, а с избирателями». Кроме того, Володин заявил, что «видеоблогеры сейчас – это в том числе и бизнес». «Многие из них зарабатывают так много, что вы определитесь, как вы их хотите вовлечь в эту работу. Если это будет у них по убеждению и, что называется, по душе, им будет комфортно работать с депутатами и доносить то, что вы хотели бы до молодежи, через их возможности, это один разговор. А если ценники выставят, – это другой. Потому что я думаю, что вашей зарплаты не хватит, чтобы поработать и неделю с ними», – цитирует Володина аппарат Госдумы.

Без особого энтузиазма восприняли идею и подписчики блогеров. Некоторые из них написали в комментариях, что блогер ценен только тогда, когда он независим. «А «совет» при государственном органе, тем более при таком «государстве», какое сейчас есть... Ну это для органов профанация и постановка галочки, а для блогера – попадание в зависимость и искажение мнения», – отмечает один из пользователей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 16.06.17

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