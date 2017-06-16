В мэрии определились с перекрытиями дорог в День молодежи (КАРТА)

В администрации Екатеринбурга подписали постановление о праздновании Дня молодежи. Спортивные и торжественные мероприятия будут длиться с сегодняшнего дня и почти до конца месяца. Непосредственно в день праздника горожан ждут перекрытия дорог и ограничения на продажу спиртного.

Как сообщается в постановлении, запрет на продажу алкоголя касается предприятий торговли 24 июня. Ограничения с 10 утра до 22 часов вводятся на следующих улицах: в границах проспекта Ленина – улиц Пушкина – Малышева – 8 Марта; в границах переулка Сапёров – улиц Большакова – 8 Марта; в границах улиц Царской – Дзержинского – Пролетарской – Первомайской. Нельзя будет торговать алкоголем и магазинам на территории ЦПКиО.

В этот же день будет закрыто движение на нескольких улицах в центре города: с 10:05 до 14:00 по проспекту Ленина, от улицы Пушкина до улицы Московской; по улице 8 Марта, от улицы Бориса Ельцина до проспекта Ленина, с сохранением движения транспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Сакко и Ванцетти; с 10:05 до 14:25 по улице Бориса Ельцина, от улицы Челюскинцев до улицы 8 Марта.

Добавим, мероприятия, посвященные Дню Молодежи, стартуют сегодня – в парке «Уралмаш» пройдут соревнования по уличным танцам Respect-2017. В среду спортивную программу организуют на Ботанике, в следующие дни со своими программами присоединятся другие районы. 24 июня в центре города пройдет легкоатлетический забег, чемпионат по велоспорту, а на акватории городского пруда пройдет финал Всероссийских соревнований по парашютному спорту «Европа – Азия». Полную программу можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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