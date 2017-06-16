В рамках Ural Music Night в Академическом четыре дня будут давать фортепьянные концерты

В преддверии международного фестиваля Ural Music Night в Академическом пройдут Дни музыки. С 19 по 22 июня в разных кварталах района выступят музыканты Екатеринбурга и акапельные коллективы. Послушать живую музыку под открытым небом можно будет совершенно бесплатно.

Как рассказали организаторы – «РСК «Академическое» и кураторы фестиваля Ural Music Night, среди выступающих – группа «NonSugar», лауреат российских и зарубежных вокальных конкурсов. Музыканты исполнят лучшие песни Frank Sinatra, Eric Clapton, The Beatles и других известных исполнителей. Гости также услышат популярные сочинения Шуберта, Листа, Рахманинова в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов, студентов Уральского музыкального колледжа.

19 июня концерт пройдет возле символа студенческих стройотрядов (ул. Краснолесья, 153), 20 июня – возле скульптуры «Вера. Надежда. Любовь» (ул. Краснолесья, 111), 21 июня – на площади между детскими садами № 23 и № 35 (ул. Краснолесья, 115), 22 июня – на ул. Павла Шаманова д. 16 и д. 22. Все концерты будут начинаться в 19:00, вход свободный.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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