Последователи Менегетти оставили школьников без выпускного, «оккупировав» базу отдыха

На Урале последователи так называемого онтопсихолога Антонио Менегетти постепенно расширяют свои «владения». Под Сысертью несколько лет существовал «экоцентр», созданный итальянцем, и теперь приверженцы этого направления выкупили базу отдыха. В соцсетях жители Екатеринбурга говорят, что из-за смены собственника их оставили без мероприятий, за которые уже был внесен аванс.

В Верхней Сысерти уже более 10 лет находится местный филиал последователей Антонио Менегетти – итальянца, разработавшего школу онтопсихологии. Отношение к нему в мире неоднозначное, в некоторых источниках сообщается, что на родине его последователей включили в список сект наряду с сайентологами, однако в России учение не запрещено, более того, в СПбГУ есть кафедра онтопсихологии. В 40 км от Екатеринбурга работает международный центр бизнеса, менеджмента и психологии Niotan. «Основными видами деятельности и целями функционирования Niotan являются образование в области бизнеса, психологии, педагогики, управления человеческим потенциалом и администрирования, а также проведение конференций и встреч, направленных на развитие локальной и международной экономики», – указывается на сайте центра. Верхнюю Сысерть бизнес-тренеры выбрали из-за того, что это «место особой природной силы». Здание, где расположились «онтопсихологи», находится на территории базы отдыха «Толиман».

«Я несколько лет приезжаю в «Толиман», отличный воздух, очень хороший ресторан. И там часто проводятся корпоративы, место популярное. И все отдыхающие вроде в курсе, что неподалеку от базы отдыха, фактически на ее территории, расположились «бизнес-тренеры», эти сектанты, как мы их между собой называем, особо не мешают, не бывает такого, что ты отдыхаешь, а к тебе подбегают и начинают рассказывать про личностный рост, деньги и так далее. Собрались приехать на выходные, но оказалось, что база не работает, идет ремонт», – рассказала корреспонденту NDNews.ru жительница Екатеринбурга.

По имеющимся в редакции сведениям, базу отдыха выкупили предприниматели, связанные с международным центром бизнеса, менеджмента и психологии Niotan. Так, предположительно, новый владелец площадки в Верхней Сысерти г-н Люфт Алексей Александрович является владельцем и учредителем нескольких компаний, в том числе «Фоил-Урал сервис» (занимается организацией бизнес-тренингов). По данным базы «Контур-Фокус», компания также связана с НКО «Международный центр науки, культуры и искусства Ниотан» и НП «Ниотан» (обе некоммерческие организации были ликвидированы по решению суда).

Судя по всему, база перестала работать несколько месяцев назад, сейчас на территории «Толимана» невозможно застать никого из руководства. При этом, как указывают уральцы в соцсетях, незадолго до того, как закрыться, владельцы базы отдыха пообещали провести несколько корпоративов. «Хочу сказать, что с таким заведением лучше ВООБЩЕ не связываться!!! Забронировали на июль 2017 дату проведения свадьбы еще в феврале, а буквально вчера нам позвонил банкет менеджер и сказал, что они не могут провести наше мероприятие!!!! Считаю данный случай вопиющим!!! Нарушающий все мыслимые законы!!!! на сегодняшний день все заведения уже заняты!!! и что нам сейчас делать в такой ситуации не понятно!!!! ни какой замены не было представлено», – оставила на «Флампе» отзыв Юлия Пономарева. Девушка по имени Светлана там же указывает: «Нам тоже отказали в мероприятии на июль (ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР 11 КЛАССОВ между прочим!) и не хотят возвращать аванс, который мы внесли в феврале 2017 года! Ссылаются на то, что нет уже ни менеджера, который брал аванс, ни директора, который подписал договор» (орфография и пунктуация авторские).

Корреспонденту NDNews.ru не удалось прояснить ситуацию с возвратом аванса, так как по телефону указанные лица также недоступны, на все звонки отвечает охранник. «Идет ремонт, база отдыха больше работать не будет, здесь будут тренинги проводиться. Ремонт закончится уже после лета, скорее всего. Из руководства не бывает никого», – рассказал единственный находящийся на территории базы человек. В компании «Фоил Урал» подсказали, что никакой другой базы отдыха (тем более отвечающей по договорам прежней) на этом месте уже не появится – площадку готовят под проведение тренингов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 16.06.17

Накануне конференции партии «Яблоко» у Ройзмана объявился соперник. / В рамках Ural Music Night в Академическом четыре дня будут давать фортепьянные концерты. / В мэрии определились с перекрытиями дорог в День молодежи (КАРТА). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»