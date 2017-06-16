В Екатеринбурге под угрозой обрушения оказался исторический памятник первой русской революции (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге может быть разрушен Дом Клементьевой, в котором располагался тайный склад оружия эсеров во время революции 1905 года.

Как передает корреспондент NDNews.ru, строители дороги к ресторанной галерее на берегу Исети подвергают серьезной угрозе объект культурного наследия. На данный момент из-за камней, падающих под откос, частично поврежден фасад здания. Это произошло из-за того, что насыпь для будущей дороги подняли на высоту около трех метров.

«Если оставить все в таком виде, то памятник в итоге вообще не будет видно: слева вплотную будет стоять девятиэтажка – жилой комплекс «Ривьера», справа эта дорога. Кроме того, появление дорожной насыпи приведет к тому, что фундамент памятника будет постоянно размывать водой. Подъезд к зданию уже затруднен, и реставрационные работы, которые в качестве обременения вменялись новому собственнику здания, выполнять весьма проблематично. Дом Клементьевой я приобрел в 2014 году за 9 миллионов рублей, чтобы сделать из него административное здание», – сообщил собственник Дома Клементьевой Сергей Никитин.

На данный момент он обратился в управление по охране ОКН и рассчитывает на то, что работы будут приостановлены.

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