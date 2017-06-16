Собственная парковка, качели и теннисный стол – Александру Якобу показали образцовый двор на Эльмаше (ФОТО)

В Орджоникидзевском районе появились первые результаты программы по благоустройству дворовых территорий, начатой в прошлом году. Одним из удачных экспериментов стал двор многоквартирного жилого дома по адресу улица Бабушкина, 22.

Жильцы с помощью управляющей компании поставили ограждение, организовали собственную парковку и облагородили площадку – разбили клумбы, установили качели, скамейки и даже теннисный стол. Сегодня образцовый двор на Эльмаше оценили и городские власти – во время объезда площадку посетил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Как рассказали NDNews.ru жильцы дома на улице Бабушкиной, они решили принять участие в программе после встречи с главой района Вячеславом Трапезниковым. К диалогу сразу подключилась УК ЖКХ Орджоникидзевского района. Летом прошлого года жильцы провели большое собрание и после долгих споров все-таки решили огородить территорию двора. Сейчас большинство жителей удовлетворенно замечают, что это было правильное решение: «Раньше двор был заставлен чужими машинами, на скамейках люди пиво пили, мусорили. А сейчас тишина, покой и чистота».

После установки ограждения активисты совета дома задумались и о благоустройстве. Весной этого года на площадке появилась цветочные клумбы, двойные качели (их можно регулировать по росту ребенка), песочница и стол для пин-понга, что особенно порадовало обителей дома.

«На благоустройство двора ушло порядка 300 тысяч рублей. Это были средства от экономии по содержанию дома и часть средств управляющей компании. На коммунальных платежах жильцов эти затраты абсолютно никак не отразились. Во дворе мы поставили сертифицированное оборудование, хорошего качества. И жильцы довольны, потому что видят, как работает программа», – отметил директор УК ЖКХ Орджоникидзевского района Антон Крылов.

Сейчас жильцы обсуждают между собой возможность установки во дворе площадки для воркаута. «Может быть, поставим еще детскую карусель. Но хотелось бы больше спортивного оборудования. Один жилец за свой счет установил турникет. Думаю, на этом не остановимся», – рассказала председатель совета дома.

В другой части двора обустроена асфальтированная стоянка для автомобилей жильцов дома. Вячеслав Трапезников сообщил Александру Якобу, что конкретно в этом дворе удалось решить проблему парковки на газонах, над которой долгие годы бьются городские власти. Всего в Орджоникидзевском районе таким образом реконструировано 40 дворов, в планах обустроить еще 70.

Взаимодействие жильцов дома с УК продолжается и по другим вопросам. «К примеру, у нас недавно закончился капремонт дома, а подъезды остались не отремонтированными. Нужно на пол плитку положить, окна заменить. Я написала заявление в управляющую компанию, и они уже готовят решение. У нас сложилось полное взаимопонимание с директором Антоном Крыловым», – сообщила старшая по дому.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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