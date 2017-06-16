Прокурор запросил 14,5 лет колонии для бывшего зэка, убившего знакомую из-за 20 тысяч рублей

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга завершилось следствие по уголовному делу ранее неоднократно судимого, в том числе за особо тяжкие преступления, Евгения Беляша. Он обвиняется в убийстве знакомой из-за 20 тысяч рублей.

Как сообщила сегодня NDNews.ru старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, в ходе прений сторон государственный обвинитель запросил для мужчины в качестве наказания 14,5 лет колонии строгого режима и ограничение свободы на 2 года. 19 июня Беляш выступит с последним словом. После этого судья удалится в совещательную комнату для написания приговора.

По версии следствия, мужчина поссорился со знакомой – жительницей Новоуральска, ночью с 13 на 14 декабря 2016 года в квартире на улице Металлургов в Екатеринбурге. Причиной конфликта стало то, что Беляш отказался передать девушке ранее оговоренную сумму в размере 20 тысяч рублей. В ходе ссоры подсудимый задушил подругу, после чего отвез ее труп в лес.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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