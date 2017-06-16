В Екатеринбурге похоронили последнего председателя Верховного суда СССР Евгения Смоленцева (ВИДЕО)

Судейское сообщество простилось с прахом последнего председателя Верховного суда СССР Евгения Смоленцева. Евгений Алексеевич Смоленцев скончался еще 10 января 2017 года в Москве в возрасте 93 лет. Согласно его последней воле, его прах должен быть захоронен в Екатеринбурге на Ивановском кладбище. И произошло это только сейчас. Он сделал стремительную карьеру, начав ее районным судьей.

Смоленцев – судья высшего квалификационного класса, пребывавший в почетной отставке, участник Великой Отечественной войны. Родился 3 марта 1923 года в крестьянской семье. В канун Великой Отечественной войны окончил среднюю школу в Кировграде, затем работал мастером на Кировградском медеплавильном заводе. С февраля 1942 года по ноябрь 1945 года проходил военную службу в Уральском военном округе в должности командира отделения запасного стрелкового полка. Верховный суд возглавлял с 1987 по 1992 год.

Отметим, Смоленцев известен участием в деле Чернобыльской АЭС, он отказался отпустить на волю фигурантов дела, несмотря на то, что они страдали лучевой болезнью. Одним из подсудимых был заместитель главного инженера станции Анатолий Дятлов, один из шести «чернобыльских стрелочников», который оставил любопытные мемуары. По инстанциям ходила его жена – и дошла до председателя Верховного суда СССР Евгения Смоленцева. Разговор с ним Дятлов приводит в своей книге.

– Вы что же хотите – другие судили, а я чтобы освобождал вашего мужа? Чтобы я был добреньким? – отреагировал на просьбу о пересмотре дела Смоленцев.

– Да нет. Я на доброту ни в коем случае не рассчитываю. Рассчитываю только на справедливость. Ведь теперь известно, что реактор был не годен к эксплуатации. И мой муж в этом невиновен.

– Так вы, что же, хотите, чтобы я посадил Александрова? Такого старого? (академик Анатолий Александров, глава института им. Курчатова и научный руководитель реактора РМБК, умер в 1994 году в возрасте 91 года).

За погибающего за решеткой Дятлова хлопотал академик Андрей Сахаров, а потом и его вдова Елена Боннэр. В итоге его освободили через 3 года 9 месяцев после ареста. Дятлов лечился от лучевой болезни в ожоговом центре в Мюнхене, умер в 1995 году, успев в последний год жизни написать книгу, в которой и изложил свою версию событий на ЧАЭС.

Екатеринбург, Максим Бородин

Екатеринбург. Другие новости 16.06.17

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