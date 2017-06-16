Полиция поймала на улицах Екатеринбурга 34-х беспризорных детей

В Екатеринбурге полицейские в рамках первого этапа профилактической операции «Подросток», стартовавшей 13 июня, выявили на улицах города и в подъездах домов 34-х безнадзорных детей. Некоторых силовики поместили в специализированные центры, но большинство вернули родителям.

«В ходе операции проверено более 500 мест возможного пребывания несовершеннолетних, включая дворовые площадки, подъезды жилых домов, чердаки и подвалы, объекты транспорта и места досуга. Также проведены рейды по семьям, находящимся в социально опасном положении, в результате которых выявлено и поставлено на профилактический учет 12 родителей, отрицательно влияющих на своих несовершеннолетних детей», – сообщают в пресс-службе УМВД РФ по Екатеринбургу.

Из выявленных 34 безнадзорных детей четверо помещены в реабилитационные центры, еще четыре – в учреждения здравоохранения, 26 подростков возвращены их законным представителям. За ненадлежащее воспитание и содержание детей оштрафованы 19 родителей. В отношении одного взрослого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ («Побои»).

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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