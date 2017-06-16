Как разоряются хозяйства, заложившие коров банку. История уральского фермера (ФОТО, ВИДЕО)

Готовое хозяйство по производству молока в уральском селе оказалось уничтоженным из-за последствий кризиса и равнодушия чиновников. Сельчане остались без работы, коровник опустел, а владельцу комплекса власти вновь принялись давать обещания оказать поддержку. Когда же помощь была реально нужна, чтобы спасти сельхозпредприятие, на выручку фермеру не пришли ни минсельхоз, регулярно хвастающий рекордными надоями, ни объединения, созданные для поддержки малого и среднего бизнеса.

Владелец крестьянского хозяйства в Камышловском районе Юрий Калугин вынужден был продать стадо дойных коров, бывших в залоге у банка. После погашения долга в 6 миллионов рублей встал комплекс по производству молока стоимостью в 60 миллионов рублей. Это был единственный источник работы в селе Квашнинском – на 800 жителей здесь ни одного работающего предприятия. Поселок окружен руинами совхозов.

«В 2010 году мы восстановили заброшенный Дом животновода, построили с нуля современный коровник, подвели дороги, закупили современное оборудование для дойки стада в 500 голов, для получения молока высокого качества. Не хватало 10 миллионов на коров. В Сбербанке нам предложили кредит с очень неудобными условиями – всего на пять лет. Меня успокоили, что скоро такие кредиты начнут выдавать на 15 лет, и мы проведем реструктуризацию. Такие вещи не прописывают в договоре, и я просто поверил. Это же государственный банк, который по поручению властей поддерживает сельское хозяйство», – описывает ситуацию Калугин. Фермер закупил коров, начал производить молоко, и пять лет платил кредит и проценты. Но в 2015 году банк потребовал возврата всего долга. На тот момент он составлял 4 миллиона. После переговоров и двух лет, за которые фермер распродал стадо, набежали пени еще на два миллиона. Калугин рассчитался по кредиту в феврале этого года, и денег на новое стадо у него сейчас нет. Оборудование простаивает, работников пришлось распустить по домам.

«Я считаю, что это еще один негласный вид заработка для банка. Когда я связался с отделом по работе с проблемными кредитами, у их сотрудников глаза загорелись, они за две минуты покупателей нашли. Пытался заставить их расписку дать, что они не отправят стельных коров на бойню. Не дали. Потому и продавал сам. Им же так удобно и на кредите заработать, и еще мясо толкнуть», – возмущается фермер. Это единственная, по его словам, понятная причина, по которой банк фактически разрушил успешное предприятие. Не порадовали Калугина и областные чиновники. С 2015 года реальной поддержки он не получил: «Куда бы я ни обращался, никто просто не захотел говорить с банком. Это же большая федеральная машина, зачем с ней бодаться местным чиновникам. Таких, как я, с коровами в залоге много, и истории у нас похожие. Все стали жертвами «поддержки производства на селе».

На днях в Квашнинское снова приезжали из областного министерства сельского хозяйства. Калугин показал чиновникам пустой коровник, оборудование и получил новые заверения в том, что его проблемой займутся. Для решения вопроса нужны все те же 10 миллионов рублей – на новое стадо. Но кредит теперь получить нереально, говорит Калугин. В этом году многие крестьянские хозяйства региона остались даже без традиционных кредитов на посевные работы.

Камышлов, Антон Гуськов, Александр Саливанчук

Камышлов. Другие новости 16.06.17

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