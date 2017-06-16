Сыщики задержали мужчин, укравших в магазине водку и избивших директора

В Екатеринбурге задержаны двое мужчин, которые ограбили продуктовый магазин, похитили алкоголь и избили сотрудницу торговой точки.

Как передает корреспондент NDNews.ru, преступление было совершено 14 июня на улице Бакинских Комиссаров, 102. Взяв корзины для продуктов, пьяные мужчины разошлись по торговому залу. Один из злоумышленников спрятал за пазуху бутылку водки, другой прихватил банку кофе. Оба невозмутимо прошли с пустыми корзинами мимо кассы к выходу. Однако кражу зафиксировала камера видеонаблюдения. Мужчинам путь преградила директор магазина и потребовала вернуть товар, но остановить их не смогла. «Один из налетчиков ударил 42-летнюю женщину в лицо кулаком, а затем и корзинкой для продуктов, после чего парочка скрылась. При этом ущерб, нанесенный предприятию торговли, составил порядка тысячи рублей», – говорят в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу.

Вскоре сыщики задержали грабителей, они дали признательные показания. Злоумышленники, как выяснилось, нигде не работают, ранее судимы. Свое поведение они объяснили банальным желанием заполучить бесплатную выпивку. В настоящее время в отношении задержанных возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Разбой».

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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