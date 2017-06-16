В Невьянске подвыпившие девушки напали на полицейских – возбуждено уголовное дело

В Невьянске возбуждено уголовное дело в отношении двух жительниц Новоуральска, напавших на сотрудников полиции. Девушки были доставлены в полицейский отдел за уличную драку. Теперь им вменяются преступления по двум уголовным статьям – «Применение насилия в отношении представителя власти» (ст. 318 УК РФ) и «Оскорбление представителя власти» (ст. 319 УК РФ).

Инцидент произошел ночью 20 мая. По версии следствия, обе девушки отмечали предстоящий день рождения одной из них в баре поселка Верх-Нейвинский. Когда бар закрылся, они отправились пешком в родной Новоуральск. По дороге девушки повстречались с другой подвыпившей компанией, с которой у них возник конфликт. На место дебоша прибыли сотрудники полиции, которые доставили участниц потасовки в участок. Но и там задержанные продолжали вести себя вызывающе. Одна из них закурила и получила замечание от полицейского. Тогда злоумышленница вместе с подругой напала на правоохранителей, нанося им удары руками и бросая в полицейских цветочные горшки и другие предметы. При этом девушки выражались в адрес стражей порядка грубой нецензурной бранью. Чтобы усмирить самую буйную дебоширку, полицейские надели на нее наручники.

Как сообщили в следственном отделе СКР по Свердловской области, сейчас по уголовному делу продолжается выполнение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Идет сбор и закрепление доказательственной базы.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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