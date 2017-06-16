МЧС: на Свердловскую область идет очередной ураган

Свердловские спасатели вновь выступили с экстренным предупреждением из-за грядущей непогоды. В этот уикенд на Средний Урал может обрушиться очередной ураган.

Как сообщили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, по информации синоптиков, с 17 по 19 июня в отдельных районах региона ожидаются грозы, сильные дожди, крупный град, порывистый ветер до 20-25 м/с. То же самое было на Среднем Урале со 2 по 4 июня этого года. Тогда из-за шквалистого ветра были сорваны крыши сотен домов, повалены деревья, повреждены линии электропередачи, без света осталось более 100 тысяч человек. Ущерб от урагана составил свыше 170 млн. рублей, его последствия устраняются до сих пор.

«В связи с очередной непогодой подразделения МЧС России по Свердловской области приведены в режим повышенной готовности. Опасные метеоявления могут спровоцировать возникновение ЧС. ЧС могут быть обусловлены угрозой повышенной пожарной опасности и авариями на объектах энергетики (из-за сильных порывов ветра), повышением уровней рек и подтоплениями пониженных участков местности (из-за дождей). Прогноз погоды и возможных чрезвычайных ситуаций с соответствующими рекомендациями направлен в органы власти, местного самоуправления, заинтересованные министерства, ведомства и на объекты инфраструктуры.

Населению необходимо следить за прогнозами синоптиков, планировать свою деятельность с учётом ожидаемых метеоявлений и прислушиваться к рекомендациям специалистов по безопасности жизнедеятельности», – отмечают в ведомстве.

Екатеринбург, служба новостей РИА «Новый День»

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