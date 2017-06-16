Любителей классики ждет шок: на Весеннем гала в Оперном покажут contemporary dance семи мужчин (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбургском оперном театре пройдет традиционный Весенний гала. Но в этом году организаторы решили удивить публику: откроет вечер contemporary dance спектакль «Все пути ведут на Север», который получил в этом году «Золотую маску» в номинации «Современный танец». Екатеринбург первым после Москвы увидит постановку про дружбу и вражду семи мужчин.

Фонд «Евразия балет» представит сегодня обновленную программу Весеннего гала. Впервые в концерте примет участие театр «Балет Москва» и не классическая его труппа, а современные танцовщики. Зрители Екатеринбурга первыми после Москвы увидят спектакль «Все пути ведут на Север», который получил в этом году «Золотую маску».

«Все пути ведут на Север» – это история семи мужчин. Здесь нет сюжета, есть только взаимоотношения друзей, врагов, соратников и противников в пространстве сцены. Танцовщики только пластикой и своими телами показывают ненависть, уважение, сплоченность, поддержку, отвращение. Все семеро работают как единый организм, который пульсирует под звуки музыки с множеством басов.

Интересно, что именно танцовщики придумали почти всю хореографию спектакля, хореограф Карин Понтье лишь срежиссировала итог.

«Карин Понтье часами проводила с ребятами в зале, записывала их импровизации на видео, а потом выбирала самые сложные кусочки и делала драматургию спектакля. Этот спектакль очень сложный, он на грани физических возможностей. Здесь есть акробатические номера, поддержки, много работы в контакте с партнером. И если сделать хоть что-то неправильно, допустить малейшую ошибку, это чревато неприятными последствиями», – рассказала сегодня на прогоне перед гала-концертом директор театра «Балет Москва» Елена Тупысева.

При этом Елена призналась, что несколько волнительно выступать на сцене Оперного театра, поскольку спектакль далеко не классический. Поэтому зрители, привыкшие только к классике, могут быть удивлены или шокированы.

После антракта в Весеннем гала будет представлен третий акт балета «Тщетная предосторожность». В главных партиях выступят солисты Большого театра России. На этот раз привычный ход дивертисмента будет несколько нарушен – зрителей ожидают номера-сюрпризы, также при участии звезд Большого, имена которых пока держатся в секрете.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Семен Саливанчук

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