Пятница, 16 июня 2017, 17:26 мск

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В студгородке УрФУ открыли воркаут-площадку для студентов и местных жителей (ФОТО)

В студгородке УрФУ открыли воркаут-площадку для студентов и местных жителей (ФОТО)

Новая площадка для воркаута открылась в студенческом городке Уральского федерального университета. Заниматься на брусьях и турниках теперь смогут как студенты, проживающие в местных общежитиях, так и жители соседних домов на улицах Большакова, Степана Разина, Фурманова и Чапаева.

Эта площадка для воркаута – плод совместных усилий благотворительного фонда «Общества Малышева, 73» «Добрые дела» и благотворительного фонда Антона Шипулина. В прошлом году в рамках программы «Территория спортивных побед» они открывали подобные площадки в парках и дворах обычных домов, теперь же повезло и студентам УрФУ.

Новый День: В студгородке УрФУ открыли воркаут-площадку для студентов и местных жителей (ФОТО)

«Я сам жил в одной из этих общежитий и помню, что в мое время таких возможностей для занятий спортом не было, – признается ректор УрФУ Виктор Кокшаров, поучаствовавший в торжественной церемонии открытия площадки. – Я завидую сегодняшним студентам. Антон Шипулин сделал большой подарок как им, так и жителям соседних домов».

Место для площадки выбирали, исходя из пожеланий жителей общежитий.

«Каждый великий спортсмен начинает свою карьеру не в секциях, а во дворах. Я сам был ребенком, и помню, как мы искали возможности поподтягиваться, поотжиматься. А такая красивая и яркая площадка сама манит ребят полазить по турникам и брусьям. Детям важно развиваться во всех направлениях, в том числе и физическом», – рассказал Антон Шипулин.

Новый День: В студгородке УрФУ открыли воркаут-площадку для студентов и местных жителей (ФОТО)

Чтобы вдохновить собравшуюся молодежь на спортивные подвиги, известный биатлонист вместе со своими друзьями-чемпионами продемонстрировали некоторые упражнения. Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Олеся Красномовец показала, как правильно подтягиваться, Антон Шипулин сделал несколько упражнений на брусьях, а победитель кубка Европы по легкой атлетике Дмитрий Форшев опробовал практически все снаряды.

Соучредитель благотворительного фонда «Общества Малышева, 73» «Добрые дела» Игорь Заводовский сравнил площадку в студенческом городке УрФУ с прошлогодними проектами в рамках программы «Территория спортивных побед».

Новый День: В студгородке УрФУ открыли воркаут-площадку для студентов и местных жителей (ФОТО)

«В данном случае мы делали ее для студентов, поэтому установили снаряды более серьезного уровня, нежели на детских площадках. Обустроить такой спортивный объект стоит около 600 тысяч рублей, и нам нравиться, что, за относительно небольшие деньги мы вовлекаем множество людей в занятия спортом», – отметил Заводовский.

Площадка возле общежитий УрФУ стала уже седьмой, которую открыл Антон Шипулин совместно с фондом «Общества Малышева, 73». Предыдущие шесть были открыты в 2016 году.

Новый День: В студгородке УрФУ открыли воркаут-площадку для студентов и местных жителей (ФОТО)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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