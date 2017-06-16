В студгородке УрФУ открыли воркаут-площадку для студентов и местных жителей (ФОТО)

Новая площадка для воркаута открылась в студенческом городке Уральского федерального университета. Заниматься на брусьях и турниках теперь смогут как студенты, проживающие в местных общежитиях, так и жители соседних домов на улицах Большакова, Степана Разина, Фурманова и Чапаева.

Эта площадка для воркаута – плод совместных усилий благотворительного фонда «Общества Малышева, 73» «Добрые дела» и благотворительного фонда Антона Шипулина. В прошлом году в рамках программы «Территория спортивных побед» они открывали подобные площадки в парках и дворах обычных домов, теперь же повезло и студентам УрФУ.

«Я сам жил в одной из этих общежитий и помню, что в мое время таких возможностей для занятий спортом не было, – признается ректор УрФУ Виктор Кокшаров, поучаствовавший в торжественной церемонии открытия площадки. – Я завидую сегодняшним студентам. Антон Шипулин сделал большой подарок как им, так и жителям соседних домов».

Место для площадки выбирали, исходя из пожеланий жителей общежитий.

«Каждый великий спортсмен начинает свою карьеру не в секциях, а во дворах. Я сам был ребенком, и помню, как мы искали возможности поподтягиваться, поотжиматься. А такая красивая и яркая площадка сама манит ребят полазить по турникам и брусьям. Детям важно развиваться во всех направлениях, в том числе и физическом», – рассказал Антон Шипулин.

Чтобы вдохновить собравшуюся молодежь на спортивные подвиги, известный биатлонист вместе со своими друзьями-чемпионами продемонстрировали некоторые упражнения. Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Олеся Красномовец показала, как правильно подтягиваться, Антон Шипулин сделал несколько упражнений на брусьях, а победитель кубка Европы по легкой атлетике Дмитрий Форшев опробовал практически все снаряды.

Соучредитель благотворительного фонда «Общества Малышева, 73» «Добрые дела» Игорь Заводовский сравнил площадку в студенческом городке УрФУ с прошлогодними проектами в рамках программы «Территория спортивных побед».

«В данном случае мы делали ее для студентов, поэтому установили снаряды более серьезного уровня, нежели на детских площадках. Обустроить такой спортивный объект стоит около 600 тысяч рублей, и нам нравиться, что, за относительно небольшие деньги мы вовлекаем множество людей в занятия спортом», – отметил Заводовский.

Площадка возле общежитий УрФУ стала уже седьмой, которую открыл Антон Шипулин совместно с фондом «Общества Малышева, 73». Предыдущие шесть были открыты в 2016 году.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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