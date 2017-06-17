В Екатеринбурге горит старое здание на проспекте Ленина, жильцов эвакуируют

В Екатеринбурге горит жилой дом на проспекте Ленина, 52/3. Из здания эвакуировали всех жильцов. Тушение осложняет то, что дом старый, с деревянными перекрытиями. Очевидцы сообщают, что водой залило всю улицу.

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 17:05. На место прибыло 16 пожарно-спасательных подразделений, котрые эвакуировали жителей из задымленного подъезда. На месте развернут штаб пожаротушения.

Как пояснили в управлении позже, горел строительный мусор в подвале, задымление подъезда было настролько сильным, что при эвакуации спасателям пришлось раздать людям специальные маски. В настоящее время пожар потушен, идет проливка конструкций и проветривание помещений.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.06.17

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