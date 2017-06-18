Полиция Екатеринбурга разыскивает водителя, который сбил 35-летнюю женщину и скрылся (ФОТО)

ДТП случилось накануне в 23:50 на Уралмаше. Водитель, предположительно на автомобиле ВАЗ восьмой или девятой модели, допустил наезд на 35-летнюю женщину на улице Ильича. После чего машина тут же скрылась с места в сторону улицы Кировградской.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 35-летняя женщина. С диагнозом «СГМ, ЗЧМТ» она доставлена в ГКБ № 23», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Очевидцам данного происшествия просьба обратиться по телефону: 89536089962. Конфиденциальность гарантируется.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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