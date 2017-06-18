В Свердловской области пригодными для купания признали только 5 пляжей (ФОТО)

Сотрудники МЧС проверили пляжи в Свердловской области. Безопасными и пригодными для отдыха признаны только пять. В других местах спасатели купаться не рекомендуют.

«Безопасно можно отдохнуть на двух пляжах в Первоуральском городском округе: пляже базы отдыха «Кемпинг» на пруду в пос.Хрустальном и пляже «Ребус» на Нижне-Шайтанском водохранилище. В Рефтинском городском округе на пляже базы отдыха «Ребячий хуторок» на Рефтинском водохранилище. На городских пляжах на Верх-Нейвинском пруду в г.Новоуральске и Кушвинском пруду в Кушвинском городском округе. Пляж базы отдыха «Сосновый бор» на Билимбаевском пруду в Первоуральском городском округе сотрудниками ГИМС не принят в связи с отсутствием договора о водопользовании», – сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Спасатели обращают внимание жителей области на то, что в других местах купаться запрещено. Но если вы отправляетесь отдыхать на пляж не из списка, то выберите безопасное место с твердым песчаным незасоренным дном, постепенным уклоном. В воду заходите осторожно. Даже если накануне это место было безопасным, то за ночь течением могло принести корягу или в воду могли сбросить посторонние опасные предметы. Не плавайте наедине, в особенности, если вы не уверены в собственных силах. Воздержитесь от далеких заплывов. Если почувствовали усталость, не паникуйте. Научитесь «отдыхать» на воде, плавая на спине. Нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться притопленные бревна, камни, коряги. Не прыгать в воду с лодок, катеров, причалов и других сооружений, не приспособленных для этих целей.Категорически запрещается входить в воду и купаться в нетрезвом состоянии. Не плавайте на надувных матрацах, автомобильных камерах и надувных игрушках. Ветром или течением их может отнести очень далеко от берега, а волной – захлестнуть, из них может выйти воздух, и они потеряют плавучесть.

В случае происшествия необходимо незамедлительно звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России – 101.

Фото ГУ МЧС

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.06.17

Полиция Екатеринбурга разыскивает водителя, который сбил 35-летнюю женщину и скрылся (ФОТО). / «Яблоко» не выдвинет Ройзмана в свердловские губернаторы в понедельник. / 12 тысяч жителей Вторчермета остались без света из-за аварии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»